لبنان يعلن توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ ضد "إسرائيل"

وأصدرت بيانا، قالت فيه إنها "وبإشراف القضاء المختص، أوقفت عددًا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".ولفتت إلى أن ذلك جاء "في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 مارس".يأتي ذلك في أعقاب إطلاق صاروخين يوم الجمعة من بعد أيام قليلة من إطلاق ثلاثة صواريخ في أول عملية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين وحزب الله حيز التنفيذ.