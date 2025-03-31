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بقيمة 1.6 مليار دولار.. السويد ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا
دوليات
2025-03-31 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
607 شوهد
أعلنت السويد، اليوم الإثنين، مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 16 مليار كرونة (1.59 مليار دولار)، وذلك في أكبر حزمة حتى الآن من الدولة الإسكندنافية التي قالت إنها تريد مساعدة
كييف
على تعزيز موقفها في المحادثات بشأن إنهاء الحرب.
وقال
وزير الدفاع
السويدي
بال
جونسون
في مؤتمر صحافي، إن 9 مليارات كرونة ستخصص لشراء معدات جديدة في عمليات تقودها السويد، بينما ستذهب 5 مليارات إلى قطاع
الصناعات الدفاعية
بأوكرانيا في صورة منح مالية.
وأضاف: «نحن حالياً في مرحلة حاسمة من الحرب. نركز في الوقت الحالي على دعم أوكرانيا قدر الإمكان، حتى تتمكن من التفاوض من موقع قوة». وأوضح
جونسون
أن جميع
الدول الأوروبية
يتعين عليها في الوقت الحالي زيادة دعمها لأوكرانيا، قائلاً: «مزيد من الأطراف عليه بذل مزيد من الجهد».
ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، سعى الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب، إلى التوسط في وقف لإطلاق النار لإنهاء القتال في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا.
ورداً على سؤال في المؤتمر الصحافي عما إذا كانت أوروبا لديها القدرة المالية والإنتاجية لتحمل مزيد من المسؤولية إذا قلصت
الولايات المتحدة
مساعداتها، قال
وزير الدفاع
السويدي
بال جونسون: «أنا منشغل بالإنتاج الصناعي الدفاعي أكثر من الموارد المالية».
وأضاف: «
الاتحاد الأوروبي
وحده لديه اقتصاد يعادل 8 أمثال اقتصاد
روسيا
، لذلك إذا كانت هناك إرادة، فسنجد وسيلة للدعم المكثف. الأمر المقيد هو الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوروبا الذي تكيف مع فترة السلم».
وقالت الحكومة
السويدية
إنها ستزيد من مساعداتها لأوكرانيا هذا العام، إذ رفعت مخصصات بميزانية 2025 إلى 40 مليار كرونة، من 25 مليار كرونة كانت متوقعة في وقت سابق، وذلك لمساعدة
كييف
في مواجهة
الغزو
الروسي.
وبإضافة الحزمة الجديدة يصل إجمالي الدعم العسكري السويدي إلى أوكرانيا منذ 2022، إلى 80 مليار كرونة.
يُشار إلى أن الدولار الأميركي يساوي 10.0316 كرونة سويدية.
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