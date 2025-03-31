بقيمة 1.6 مليار دولار.. السويد ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقال بال في مؤتمر صحافي، إن 9 مليارات كرونة ستخصص لشراء معدات جديدة في عمليات تقودها السويد، بينما ستذهب 5 مليارات إلى قطاع بأوكرانيا في صورة منح مالية.وأضاف: «نحن حالياً في مرحلة حاسمة من الحرب. نركز في الوقت الحالي على دعم أوكرانيا قدر الإمكان، حتى تتمكن من التفاوض من موقع قوة». وأوضح أن جميع يتعين عليها في الوقت الحالي زيادة دعمها لأوكرانيا، قائلاً: «مزيد من الأطراف عليه بذل مزيد من الجهد».ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، سعى الرئيس الأميركي ترمب، إلى التوسط في وقف لإطلاق النار لإنهاء القتال في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا.ورداً على سؤال في المؤتمر الصحافي عما إذا كانت أوروبا لديها القدرة المالية والإنتاجية لتحمل مزيد من المسؤولية إذا قلصت مساعداتها، قال بال جونسون: «أنا منشغل بالإنتاج الصناعي الدفاعي أكثر من الموارد المالية».وأضاف: « وحده لديه اقتصاد يعادل 8 أمثال اقتصاد ، لذلك إذا كانت هناك إرادة، فسنجد وسيلة للدعم المكثف. الأمر المقيد هو الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوروبا الذي تكيف مع فترة السلم».وقالت الحكومة إنها ستزيد من مساعداتها لأوكرانيا هذا العام، إذ رفعت مخصصات بميزانية 2025 إلى 40 مليار كرونة، من 25 مليار كرونة كانت متوقعة في وقت سابق، وذلك لمساعدة في مواجهة الروسي.وبإضافة الحزمة الجديدة يصل إجمالي الدعم العسكري السويدي إلى أوكرانيا منذ 2022، إلى 80 مليار كرونة.يُشار إلى أن الدولار الأميركي يساوي 10.0316 كرونة سويدية.