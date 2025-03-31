مستشار المرشد الايراني: طرحنا للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي

وذكر مستشار المرشد الإيراني، إن "إسرائيل ترغب في دفع للمواجهة مع إيران".وأضاف: "إذا ارتكبت خطأ استراتيجيا تجاه النووي الإيراني فستجبرنا على اتخاذ مسارات أخرى".وبين، أن "محتوى رسالة ترمب لا يختلف عن تصريحاته لكنها كانت بلغة دبلوماسية".وتابع: "طرحنا للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي".