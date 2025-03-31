واشنطن تكشف عن "خيارات أخرى" للمفاوضات مع طهران

وقالت : "كما نعلم، أعرب الرئيس [دونالد ترامب] عن استعداده لمناقشة صفقة مع . لكنه أوضح أيضا أنه سيستخدم خيارات أخرى ستكون سيئة جدا لإيران إذا رفض النظام الإيراني التوصل لاتفاق".وأضافت: "كما قال الرئيس، لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وقد جعلنا ندرك تماما أن لن تسمح بذلك".ويوم السبت الماضي، هدد بفرض "عقوبات ثانوية" على خلال أسبوعين إذا لم تحرز المفاوضات تقدما، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية ستواجه "قصفا لم تشهده من قبل" في حال رفضت الصفقة تماما.ومن جانبه، رد المرشد الأعلى الإيراني على تهديدات بالقول إنه لا يعتقد أن ستجازف بمواجهة عسكرية مباشرة، لكنه حذر من أن أي محاولة أمريكية لـ"إثارة الفتنة" في إيران ستواجه "ردا قاسيا".