بعد قصف الضاحية الجنوبية.. الرئيس اللبناني: "انذار خطير"

وأكد أن التصعيد العدواني يستدعي تكثيف الجهود لحشد لسيادة ، لافتا الى ان الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.وشدد على ضرورة التصدي لأي انتهاك للسيادة، سواء من الخارج أو عبر جهات داخلية قد توفر ذرائع إضافية للعدوان، مبينا ان العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701.وأشار إلى ان العمل المشترك مع الحكومة لحماية البلاد وإنقاذها من التحديات الراهنة.