إيران تقدم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد تصريحات ترامب.. "عدوانية ومتهورة"

وذكرت في رسالتها الى ، إن تصريحات انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق ، وفق تعبيرها.وأضافت أن من المؤسف والمقلق جدا استخدام القوة العسكرية أداة أساسية للإكراه لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية"، وفق نص الرسالة.وحذرت بأنها سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من أو على سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية.