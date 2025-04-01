كشف هوية المستهدف بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

وأضاف المصدر لوكالة "فرانس برس"، أن الغارة "استهدفت حسن ، نائب رئيس لحزب الله للملف الفلسطيني"، الذي كان في منزله مع عائلته وقتها.أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العنصر الذي استهدفته الغارة الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت هو عضو في ، ويشغل دورًا مهمًا ضمن وحدة العمليات الخارجية 910، التي تُعتبر من الوحدات المتخصصة في تنفيذ العمليات العسكرية خارج .وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عنصرًا من في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي قالت إنه يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.وقد جرى الهجوم بعد فترة من التوترات المستمرة بين الطرفين في المنطقة، في وقت تشهد فيه الضاحية الجنوبية عمليات عسكرية متزايدة من قبل القوات الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت بمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وجرح 7 آخرين بينهم حالتين خطرتين في حصيلة أولية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.