الرئاسة السورية: الشرع اكد احترامه لسيادة العراق وعدم التدخل بالشؤون الداخلية

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اكدت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الحكومة احمد الشرع أكد احترامه لسيادة وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.





وذكرت الرئاسة في بيان: ان "الرئيس الشرع اكد احترامه للسيادة العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ".



واجرى رئيس في وقت سابق من اليوم اتصالا هاتفيا، عبر فيه تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً موقف الرافض للتوغل الصهيوني في الأراضي السورية.