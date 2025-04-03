ترامب يعلن تخفيض الرسوم الجمركية على العراق بنسبة 39%

وجاءت النسب الجمركية بحسب إعلان على النحو التالي:: 81% (تم تخفيضها الى 41%)‏ : 10%‏ : 10%‏ليبيا: 61% (تم تخفيضها الى 31%)‏موريتانيا: 10%‏ : 78% (تم تخفيضها الى 39%)‏ : 10%‏الاردن: 40% (تم تخفيضها الى 20%)‏ : 10%‏تونس: 55% (تم تخفيضها الى 28%)‏مصر: 10%‏ : 10%‏قطر: 10%‏الجزائر: 59% (تم تخفيضها الى 30%)‏عُمان: 10%‏ : 10%‏ : 10%‏ : 10%وقبل شهرين، بدأ الرئيس الأمريكي تنفيذ رؤيته الاقتصادية بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الدول، بدءاً بكندا والمكسيك والصين، قبل أن يعصف الطوفان بدول ودول أخرى بلغت أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم، فيما وصفه ترامب بـ "يوم التحرير".وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، ليلة أمس الأربعاء (2 نيسان 2025) بعنوان "استعادة ثراء أمريكا" بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المئة كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم .وتباينت الرسوم على بقية الدول التي لها تعاملات اقتصادية كبيرة مع ، من بينها كولومبيا التي كان لها النصيب الأكبر من التعريفات التي بلغت 49 في المئة، وكذلك فيتنام بنسبة 46 في المئة، بما يزيد على التي بلغت الرسوم المفروضة على بضائعها 34 في المئة.كما أعلن الرئيس الأمريكي فرض تعريفة جمركية على السيارات المصنعة خارج بنسبة 25 في المئة، ابتداء من الليل بالتوقيت المحلي.وتأتي القرارات الأمريكية الأخيرة في إطار مواجهة ما وصفه ترامب بالخلل التجاري غير العادل، في إشارة إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل في إشارة إلى أن الدول المفروضة عليها تفرض هي الأخرى مماثلة على البضائع الأمريكية الواردة إليها.