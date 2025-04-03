10 غارات إسرائيلية تستهدف شرقي غزة

استهدفت 10 غارات إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مناطق شرقي مدينة .

وقالت وسائل إعلام دولية، "تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق شرقي مدينة و10 غارات إسرائيلية على مناطق شرقي مدينة غزة".

وأضافت "3 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة فهد في مدينة غزة".

الى ذلك، قال مدير في ، "الوضع كارثي وخرج عن السيطرة مع المجازر المتتالية"، مناشدا المعنيين "الضغط لفتح المعابر لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية".