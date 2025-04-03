رسوم ترامب تضرب كبريات الشركات الأمريكية

وكانت الخسائر الكبرى من نصيب القطاعات التالية:سجلت شركة "نايكي" (انخفاضا بنسبة 13%)، وكانت تُصنّع 28% من منتجاتها في و16% في .أما شركة "غاب" فسجلت انخفاضا بنسبة 23%، و"أبيركرومبي آند فيتش" (-17%)، و"مايسي" (-16%)، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 15-25"%.وسجلت شركة "رالف لورين" (-18%) و"تابستري" (مالكة كوتش وكيت سبيد، -15%)، كما تضرر قطاع الأزياء الفاخرة بشدة."آبل" (سجلت تراجعا بنسبة 9%، وتراجعا بنسبة 20% بشكل عام)، وسط تحذيرات سابقة من ارتفاع تكاليف الإنتاج في وفيتنام."بيست باي" تراجعت بنسبة 15%، بسبب أن 55% من منتجاتها مستوردة من الصين، مع اعتماد كبير على المعادن النادرة الصينية.(ريستورايشن هاردوير) تراجعت بنسبة 43%، في انهيار غير مسبوق بعد تعليق غير لائق من المدير التنفيذي للشركة خلال مؤتمر الأرباح، أما "ويليامز-سونوما" فتراجعت 17%، متأثرة بزيادة تكاليف الاستيراد من .جميع مصنعي السيارات يواجهون أزمة: لا توجد سيارة موديل 2025 تُباع في تحتوي على أكثر من 80% مكونات محلية، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بآلاف الدولارات، مع لجوء شركات مثل "فولكس فاغن" و"فولفو" لفرض "رسوم استيراد" أو زيادة الإنتاج المحلي.وجاء هذا الهبوط الكارثي لعدة أسباب على رأسها أن الرسوم كانت أقسى من المتوقع، إذ أنها فاجأت الأسواق بشموليتها وحجمها.كما أن سلاسل التوريد العالمية معطلة، فمعظم الشركات لا تملك بدائل سريعة للإنتاج خارج الدول المستهدفة (الصين، ، المكسيك).وأصبح شبح التضخم يهدد المستهلكين مجددا بسبب ارتفاع التكاليف، ما يهدد الطلب في اقتصاد يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار.