طهران تتخلى عن الحوثيين لتجنب الحرب مع أميركا

وأكد المسؤول الإيراني، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أن "هذا القرار اتُخذ بهدف تجنّب مواجهة مباشرة مع في حال مقتل جندي إيراني".وبحسب التقرير، فإن تقوم بإعادة تقييم سياستها تجاه "الجماعات الوكيلة" في المنطقة، مع تركيزها الأساسي الآن على "التهديدات المباشرة من جانب الولايات المتحدة".وشدّد المصدر ذاته على أن الموضوع الرئيسي في اجتماعات المسؤولين الإيرانيين حالياً هو وكيفية التعامل مع سياساته، قائلاً: "في جميع الاجتماعات، يتمحور الحديث حول ، ولم يعد هناك أي نقاش بشأن الجماعات الإقليمية التي كنا ندعمها سابقاً".وقد تعرض الحوثيون لهجمات شبه يومية من منذ تسريب رسائل جماعية بين مسؤولين كبار في الشهر الماضي، كانت تتعلق بتلك الضربات.وقد وصَف هذه الضربات بأنها "ناجحة بشكل لا يُصدق"، مشيراً إلى أنها دمّرت أهدافاً عسكرية مهمة وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.وقد أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفناً حربية أميركية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس ترومان"، التي تقود العمليات العسكرية.