من هو قيادي حماس الذي اغتيل في غارة إسرائيلية؟

وأوضحت المصادر أن "فرحات قتل مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا".من هو ؟حسن ، المعروف بلقبه "أبو ياسر"، كان يشغل منصبًا قياديًا في حركة حماس.وعلى حدّ زعم الجيش الإسرائيلي يشغل فرحات "قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان".كما ادعى بإنه خلال الحرب روّج فرحات لمخططات ضد "وكان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في جيش الدفاع وإصابة عدد أخر من الجنود في 14 من شباط 2024".عائلة حسن فرحاتلم يكن فرحات وحيدا ضحية الغارة التي استهدفت شقة سكنية في حي الزهور بمنطقة دلاعة في .وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته.