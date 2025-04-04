هزة بقوة 4.4 ریختر تضرب شيراز

وأفادت للأنباء، ان "مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة سجل هزة أرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات من الارض عند الساعة 7:14 من صباح اليوم الجمعة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر".يشار الى ان منطقة داريان، تقع على مسافة 34 كلم من .وحتى الان لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة.