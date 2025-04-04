مصر.. جريمة قتل "دامية" وابتزاز بسبب هاتف ومقاطع فيديو "حساسة"

ووفقًا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فقد بدأت القصة عندما عثر رجل يُدعى "حسين" (43 عامًا) على هاتف أثناء سيره في الشارع، وعندما فتح الهاتف بدافع الفضول، فوجئ بوجود مقاطع فيديو "خاصة جدًا"، يظهر فيها شاب يُدعى (33 عامًا) مع زوجته، المرتبطة به بعقد زواج عرفي.حسين استغل الموقف وقرر ابتزاز صاحب الهاتف، فاتصل به وطلب 20 ألف جنيه (حوالي 410 دولارات) مقابل عدم نشر المقاطع المصورة.سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على ما وصفته بأزمة "الابتزاز الجنسي" التي تعاني منها النساء في الشرق الأوسط، موضحة أن الوصمات الاجتماعية تمنعهن من الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي اللاتي يتعرضن له ، وبالتالي يضيع حقهن في الوصول إلى العدالة.بالفعل، دفع المبلغ المطلوب خوفًا من الفضيحة، لكن حسين لم يتوقف عند هذا الحد، بحسب ، بل تواصل أيضًا مع زوجة حسام، وطلب منها مبلغًا من المال، فوافقت وأعطته ألف جنيه وهاتفها المحمول، لكن عندما طالبها بـ"شيء آخر"، رفضت، بحسب اعترافاته.لاحقًا، عاد حسام إلى داخل الشقة حيث فوجئ بوجود حسين، ليندلع بينهما شجار عنيف، حمل خلاله حسام قطعة حديدية وضرب بها حسين على رأسه، مما تسبب له بجرح غائر.وردًا على ذلك، حسين سلاحًا أبيض (مطواة) وطعن حسام في صدره، مما أدى إلى وفاته على الفور.وأفاد حسين في التحقيقات، التي أجراها رئيس مباحث "قسم شرطة أكتوبر ثالث"، بأنه لم يكن ينوي قتل الضحية، بل كان يدافع عن نفسه.وقد تم تمثيل الجريمة أمام مدير بمديرية أمن الجيزة، حيث جرى العثور على أداة الجريمة، وأُخذت أقوال الشهود، وبدأت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.