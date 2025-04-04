بنسبة 34%.. الصين تفرض رسومًا جمركية إضافية على السلع الأمريكية

– دوليات



أعلنت أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية المستوردة، إضافة إلى الرسوم الحالية، رداً على خطوة بفرض تعريفات جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ما يُمثل أحدث تصعيد في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.







وحثت على "الإلغاء الفوري" للتعريفات وحل أي نزاعات من خلال "حوار عادل ومتساوٍ" مع شركائها التجاريين.

وأصدرت بياناً دانت فيه نظام التعريفات الأمريكي الجديد الشامل، واعتبرته تهديداً للتوازن الذي تحقق بشق الأنفس عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.وحثت على "الإلغاء الفوري" للتعريفات وحل أي نزاعات من خلال "حوار عادل ومتساوٍ" مع شركائها التجاريين.