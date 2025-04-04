من هو حسن فرحات الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في صيدا بلبنان؟

وأوضحت المصادر أن قتل مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في .وكانت مصادر أكدت أن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في ، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية المستهدفة، بينما سارع سكان إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.وانتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الشقة المستهدفة والنيرات مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إنه هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا وقتل حسن ، قائد القطاع الغربي التابع لحماس في .من هو حسن فرحات؟حسن فرحات، المعروف بلقبه "أبو ياسر"، من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة في قضاء عكا، كان يشغل منصبًا قياديًا في حركة حماس، وروّج فرحات لمخططات ضد وكان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي وإصابة عدد أخر من الجنود في 14 من شباط 2024.وفي نعيها له، كشفت كتائب القسّام، العسكري لحماس، عن دوره وإسهاماته في مسيرة والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة.عائلة حسن فرحاتلم يكن فرحات وحيدا ضحية الغارة التي استهدفت شقة سكنية في حي الزهور بمنطقة دلاعة في صيدا، حيث أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته، واستشهد في الغارة كل من: (حسن فرحات (أبو ياسر)، فرحات: الإبن وعضو في كتائب القسّام، جنان فرحات: الإبنة".