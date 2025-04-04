زلزال بالخليج العربي.. الجبيل اول المتضررين وسكان السعودية وقطر شعروا به

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن يقع على بُعد حوالي 55 كم الجبيل في .وأضافت الهيئة أن سبب الزلزال يرجع إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في ، والتي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية، مشيرة إلى أن هذه الهزة الأرضية من الهزات الصغيرة ولم تتأثر حدود بها.وكانت أنباء السعودية الأكثر تداولًا بين عدد من مستخدمي ، حيث شعر به العديد من سكان مناطق شرق .ووقعت الهزة الأرضية عند الساعة 2:39:37 فجراً، على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 38 كيلومترًا من محافظة الجبيل السعودي، وفقًا لما أفادت به حسابات سعودية على منصة إكس.