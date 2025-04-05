في برلين.. المئات يتظاهرون ضد إيلون ماسك

وقالت الشرطة إنه كان هناك حوالي 250 مشاركا بينما ذكر المنظمون أن عددهم يقدر بعدة مئات.ودعت إلى الفعالية جماعة عامة لتنظيم الاحتجاجات تضم "كامباكت" و"أيام الجمعة من أجل المستقبل" وائتلاف "أغلقوا الصنبور على تحالف تسلا".وذكر المنظمون أن هدف المظاهرة هو تضخيم الحركة ضد مستشار الحكومة الأمريكية ماسك وشركته تسلا في .وقالت ويبر عضو ائتلاف "أغلقوا الصنبور على تسلا": "لا بد ألا يتم السماح لإيلون ماسك بعد الآن بتقويض الهياكل الديمقراطية دون عوائق".وذكرت شرطة أنها اتخذت إجراء ضد محتج كان يحمل لافتة عليها صور لماسك وهو يقوم بإشارة شبيهة بالتحية النازية.وأفاد متحدث بأن الشرطة تحقق فيما إذا كان عرض الصورة يمثل مخالفة جنائية.يشار إلى أن انتقاد مالك شركة تسلا ازداد بصورة كبيرة منذ بدأ العمل كمستشار للرئيس وأقال الموظفين بالمئات.