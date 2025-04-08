غارة إسرائيلية تستهدف بعلبك شرقي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت مبنى في منطقة حوش تل صفية غربي مدينة شرق لبنان".

وأضافت أن "سيارات الاسعاف هرعت إلى المكان المستهدف بالغارة الاسرائيلية في ، ولا تزال التفاصيل قيد الفحص".