ترامب: الرسوم ستجلب ملياري دولار يوميا للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن الرسوم ستجلب ملياري دولار يوميا لبلاده.

وقال في كلمة له، "يجب أن نضاعف إنتاج الطاقة التي نحتاجها لنعود لمقدمة الدول المنتجة وانسحبت من اتفاقية للمناخ لأنها جعلتنا نخسر إنتاج طاقتنا من أرضنا وكلفتنا الكثير من المال".

وأضاف أن "الرسوم ستجلب ملياري دولار يوميا للولايات المتحدة"، مشددا بالقول "اليابانيون والكوريون الجنوبيون سيأتون إلينا لبحث إبرام صفقة بشأن الرسوم الجمركية".

وتابع "الرسوم استخدمت ضدنا لسنوات من وغيرها ودول عديدة كانت تنهبنا".

وأعلن في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، وسيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.