كوريا الشمالية ترد على مطالب نزع سلاحها النووي



السومرية نيوز ـ دوليات





انتقدت شقيقة الجهود التي تقودها لنزع سلاح الشمالية النووي، قائلة إن هذه الفكرة "مجرد حلم يقظة".





وتأتي تصريحاتها بعدما أصدر كبار الدبلوماسيين من واليابان والولايات المتحدة بيانا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، أعادوا فيه تأكيد "التزامهم الثابت بنزع السلاح النووي بشكل كامل" من الدولة المعزولة، بحسب فرانس برس.

وفي بيان نشرته المركزية الرسمية اليوم الأربعاء، قالت شقيقة الحاكم إن أي نقاش لإقناع الشمال بالتخلي عن أسلحته النووية "ليس سوى حلم يقظة لن يتحقق أبدا".



وقالت كيم يو جونغ "إذا تحدث أي شخص علنا عن تفكيك الأسلحة النووية فهذا ببساطة يمثل أشد الأعمال العدائية في إنكار سيادة جمهورية الشعبية الديمقراطية".



وأضافت "هذا كشف تماما قلق واليابان وجمهورية ، في محنة يائسة بسبب اضطرارهم للحديث عن نزع السلاح النووي في جوقة واحدة".