عالميا.. قفزة في أسعار الذهب مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.56% إلى 3066.70 دولار للأونصة بحسب "روسيا اليوم".فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 2.08% إلى 3044.36 دولار للأونصة.ورفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم الانتقامية التي فرضتها ، متهما بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم، فيما رفضت الرضوخ لما وصفته بالابتزاز، وتعهدت "بالقتال حتى النهاية".ودخلت التعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة (04:01 بتوقيت غرينتش)، كما هو مخطط له.وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" إن "التحول الهبوطي للدولار بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار".وأضاف: "بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه خلال الأسبوع الماضي".