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عالميا.. قفزة في أسعار الذهب مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية
دوليات
2025-04-09 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,412 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
صعدت أسعار الذهب بأكثر من 2%، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ضعف الدولار بعد دخول الرسوم
الجمركية
التي فرضها الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
على
الصين
حيز التنفيذ.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.56% إلى 3066.70 دولار للأونصة بحسب "روسيا اليوم".
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 2.08% إلى 3044.36 دولار للأونصة.
ورفع
ترامب
الرسوم
الجمركية
على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم
الجمركية
الانتقامية التي فرضتها
بكين
، متهما
بكين
بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم، فيما رفضت
الصين
الرضوخ لما وصفته بالابتزاز، وتعهدت "بالقتال حتى النهاية".
ودخلت التعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة (04:01 بتوقيت غرينتش)، كما هو مخطط له.
وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد"
تيم ووترر
إن "التحول الهبوطي للدولار بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار".
وأضاف: "بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه خلال الأسبوع الماضي".
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