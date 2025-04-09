الرئيس الإيراني يؤكد بدء المفاوضات الإيرانية ـ الأمريكية بهذا الموعد

وقال الرئيس الإيراني في بيان: إننا "لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وكنا دائما ضحية الإرهاب ولكن هناك من يسعى إلى اتهامنا بممارسته ولا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة وكلما اشتدت الضربات والتهديدات سنزداد صلابة وقوة وسنواجهها ولا نخشى أي تهديد".وأضاف: "نريد السلام والهدوء، وعلى فارضي العقوبات رفعها لأننا سنواصل الطريق دون مشاكل وسنحل جميع المشاكل بالحوار".وتابع: "نقف بكل صمود ولا نساوم على شيء وسندافع عن بلادنا بكل قوة فإيران لن تصبح مستعمرة للأجانب".وبشأن بدء المفاوضات مع أكد الرئيس الإيراني، أن وزير الخارجية سيتوجه السبت إلى لإجراء محادثات غير مباشرة مع .