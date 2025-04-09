سي إن إن: USAID تعيد تمويلها لبرامج برنامج الغذاء العالمي في العراق وعدة دول

ويأتي هذا التراجع بعد أن حذر برنامج الغذاء العالمي، الاثنين، من أن التخفيضات قد "تُعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون جوعًا شديدًا ومجاعة"، وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها تلقت إشعارًا من "يشير إلى إنهاء تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة".ووفقًا للمصدر المطلع، أعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويلها لبرامج برنامج الغذاء العالمي في وسوريا والعراق والأردن والإكوادور والصومال.وطلب جيريمي لوين، المسؤول الكبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التابع لوزارة كفاءة الحكومة، في رسالة بريد إلكتروني، الثلاثاء، إلغاء عمليات إنهاء العقود، وأضاف المصدر أنه تم أيضًا استعادة أربعة عقود تدعم عمل للهجرة في منطقة .وهذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الوكالة، التي أفرغتها وزارة كفاءة الحكومة، عن مسارها بعد إنهاء عقد لتقديم مساعدات منقذة للحياة. وقد أشارت المتحدثة باسم ، ، إلى هذا التراجع الأخير، الذي أوردته رويترز لأول مرة، في إحاطة إعلامية بالوزارة.وقالت : "كانت هناك بعض البرامج التي تم تقليصها في دول أخرى، ولم يكن من المفترض تقليصها، وقد تم إلغاؤها وإعادة تطبيقها"، دون تقديم تفاصيل عن البرامج التي تم إعادتها، مضيفة أن "لم تتراجع عن التزاماتها بتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة".