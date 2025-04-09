بينها الملف النووي.. كشف ملفات التفاوض بين إيران وأمريكا في عمان

أوضحت المصادر أن الملفات الثلاثة هي الملف النووي والملف الإقليمي "علاقة بمحور المقاومة"، وكذلك ملف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مشددة على أن لديها رؤية واضحة للتعامل مع هذه الملفات الثلاث في جولات المفاوضات.وإذا جرت محادثات مباشرة، فستكون أول مفاوضات رسمية وجهاً لوجه بين البلدين منذ انسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد أوباما قبل سبع سنوات.لكن عباس عراقجي صرح بأن مفاوضات "غير مباشرة" ستبدأ يوم السبت المقبل في سلطنة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فجر اليوم الثلاثاء: "ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين".وبخصوص الملفات التي سيتم تناولها في المفاوضات قال حسن أحمديان الأكاديمي الإيراني في جامعة ، والقريب من دوائر صنع القرار بالحكومة الإيرانية، في تصريحات، إن المفاوضات التي تريد امريكا طرحها تدور حول ثلاثة ملفات رئيسية، لكن إيران أوضحت في ردها الذي أرسلته إلى الرئيس الأمريكي ، أنها لن تدخل في أي مفاوضات سوى تلك المتعلقة بالملف النووي.وأضاف أحمديان أن باقي الملفات هي الملف الإقليمي، وهو الخاص بعلاقتها بمحور المقاومة والأطراف المسلحة في المنطقة.وأكدت إيران أنها غير مستعدة للتفاوض بشأن قضايا المنطقة أو حلفائها، لكنها أبدت استعدادها للمساهمة في استقرار الإقليم"، على حد تعبير الرجل المطلع على كواليس صنع القرار في طهران/ موضحاً أنه "مع ذلك، فإن موقف التفاوضي "يقتصر فقط على الملف النووي.أما الملف الثالث في التفاوض فهو ملف الصواريخ والطائرات المسيرة، وهما خارج نطاق النقاش من وجهة نظر طهران بشكل نهائي، على حد قول المصدر ذاته.في حين قال صالحي الباحث الإيراني في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والمقرب من الحرس الثوري الإيراني: "تنقسم الملفات التي لا ترغب إيران بالتفاوض حولها إلى ثلاثة محاور رئيسية: القضية الصاروخية وكذلك القوة الدفاعية بشكل كامل، بالإضافة إلى محور المقاومة الذي أكد المرشد الأعلى أنه لا يشكل جزءًا من أجندة إيران التفاوضية مع الغرب، على الرغم من دعم إيران له".