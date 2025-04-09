ابن يعثر على جثة والده مقطعة ومخزنة داخل فريزر المنزل.. هذه التفاصيل

وبحسب المصادر الأمنية، كان الضحية، وهو صاحب شركة مقاولات، يعيش علاقة عاطفية مع فتاة، انتهت بإقامتها معه بشكل مؤقت في منزله، حيث وقعت الجريمة.بدأت القصة عندما لاحظ نجل الضحية انقطاع أخبار والده لأيام، ما دفعه لزيارة الفيلا للاطمئنان عليه. وبينما كان يتفقد المكان، فوجئ بمشهد صادم: جثة والده مقطعة الأوصال ومحفوظة داخل الفريزر، ليبلغ السلطات فوراً.كشفت التحقيقات أن الفتاة كانت على علاقة غير شرعية مع رجل الأعمال، وكثيراً ما كانت تتغيب عن منزلها لفترات طويلة. لاحظ شقيقها غيابها المتكرر، فقرر تتبعها حتى اكتشف ارتباطها بالضحية. مدفوعاً بالغضب، خطط الشقيق مع صديق له للانتقام، فتوجها إلى الفيلا مسلحين بساطور. هناك، هاجما رجل الأعمال، أجهزا عليه، ثم قطعا جسده وحفظاه في الفريزر لإخفاء الجريمة.نجحت الشرطة في القبض على الجانيين، وأُحيلا إلى التي وجهت لهما اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وقررت السلطات حبسهما على ذمة التحقيقات، انتظاراً لمحاكمتهما أمام القضاء.