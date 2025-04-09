غارات أمريكية تستهدف شرق صنعاء

استهدفت غارات أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، شرق العاصمة اليمنية .



وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة (أنصار الله)، "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة رجام بمديرية بني حشيش شرق صنعاء". وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 اذار 2025 غارات على محافظات يمنية عدة، تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية.

