مهلة أمريكية لنتنياهو لإنهاء الحرب في غزة

وقالت الصحيفة، إنه "وبعد يوم واحد من اجتماعه في مع ، اختار نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة".وصرح نتنياهو قبل عودته: "نظر إلي الرئيس وقال للصحافيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن"، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في .وذكرت مصادر أمريكية لعائلات الرهائن أن القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع الاثنين، وأشارت إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في ، ومن ثم التطبيع مع ، كما تشكل المحادثات مع بشأن الملف النووي جزءا من هذه الخطة الشاملة، ولا يمكن أن تعمل منفردة.