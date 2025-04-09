ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران "إذا لزم الأمر"

وقال : "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والخيار العسكري ضد مطروح إذا لم تبرم اتفاقا".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إذا رفضت إبرام اتفاق"، وقال: "إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران، في حال لم تتخل عن البرنامج النووي".وسبق أن كشف أنه يوم السبت المقبل ستبدأ مفاوضات مباشرة بين وطهران في "على أعلى المستويات"، وفي إيران أُفيد بأن اللقاء سيُعقد في سلطنة عُمان، وأن الممثل الإيراني سيكون ، بينما سيمثل الرئاسي ويتكوف.