بينها انهيار الاقتصاد الأمريكي.. كشف أسباب تعليق الرسوم الجمركية

وأوضحت المصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، أن الفريق الاقتصادي للرئيس كان يخادع، عندما وعد بأن الرسوم ستظل باقية، ولكن عدداً من الخبراء الاقتصاديين داخل رأوا بوادر ناشئة، بعد تعثر سوق السندات والأسهم في البورصة الأمريكية، وأدركوا أن الاقتصادي الكامل أمر وارد حدوثه.وقالت الشبكة الأمريكية: "يبدو أن الضغوط من زملاء الجمهوريين ورجال الأعمال، وحتى أصدقائه المقربين، لم تُحرّك الرئيس، الذي أصرّ الأسبوع الماضي على أن "سياساته لن تتغير أبداً"، ولكن بحلول أمس الأربعاء، بات جلياً أن حملة إقناع بتغيير مساره نجحت، بعد موجة بيع حادة في أسواق سندات الحكومة الأمريكية، التي تعد عادة ملاذاً آمناً للمستثمرين، وأن التداعيات الاقتصادية لاستراتيجية ترامب قد تكون كارثية.وكان القلق المتزايد داخل الأمريكية بشأن تطورات سوق السندات عاملاً محورياً في قرار ترامب بإيقاف الرسوم "المتبادلة"، وفقاً لما ذكرته المصادر.وأثار بيسنت هذه المخاوف مباشرةً مع ترامب، أمس الأربعاء، في اجتماع سبق إعلان إيقاف الرسوم الجمركية، مؤكدًا المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الاقتصاديون في ، الذين أطلعوا ترامب على تسارع وتيرة البيع في سوق سندات الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من أمس الأربعاء.وأعلن ترامب، مساء أمس، تعليق الرسوم الجمركية على جميع الدول فيما عدا ، ورفع بنسبة الرسوم الجمركية ضدها إلى 125% - ويمنح الدول الأخرى مهلة 90 يوماً للتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% التي لا تزال سارية، لتتنفس أسواق المال الصعداء بهذا الإعلان.