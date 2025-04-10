تحذيرات مشددة من السعودية للحجاج الراغبين في أداء المناسك هذا العام

وأكدت الوزارة أن الحجاج يجب أن يحصلوا على تأشيرة الرسمية من خلال المكاتب المعتمدة في 80 دولة أو عبر منصة "نسك حج" الإلكترونية المتاحة لمواطني 126 دولةوأشارت إلى أن القنوات الرسمية الوحيدة لحجاج الداخل تشمل المسار الإلكتروني على موقع الوزارة وتطبيق "نسك" محذرة من أي عروض أخرى خارج هذه القنوات.أعلنت المصرية، الثلاثاء، إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.وخصصت الوزارة مركز "العناية بضيوف الرحمن" للاستفسارات والبلاغات على الرقم الموحد 1966 من داخل والرقم الدولي 966920002814 من خارجها بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الرسمي التابع للمركزمن جانبها شددت على ضرورة التزام شركات الحج بالأنظمة وحذرت من عدم الإبلاغ عن أي حاج يتجاوز مدة إقامتهيذكر أن الموعد النهائي لمكاتب الحج لإتمام تعاقداتها كان 14 فبراير 2025 عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.وبحسب السلطات السعودية، فقد أدى 1.8 مليون حاج مناسك الحج في السنة الماضية، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الذي سبقه، ووفد 1.6 مليون من هؤلاء من خارج المملكة.