التوترات تتصاعد.. الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أميركا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فيديو يرصد رمي مياه الصرف الصحي في شط العرب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522011-638798701727051187.jpg
التوترات تتصاعد.. الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أميركا
دوليات
2025-04-10 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
713 شوهد
السومرية نيوز ـ دوليات
دعت حكومة الرئيس الصيني
شي جين بينغ
مواطنيها إلى إعادة النظر في قرار السفر إلى
الولايات المتحدة
، في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة ردود
بكين
على التصعيد الجمركي من قبل
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
، الذي فرض مؤخرًا زيادات كبيرة في الرسوم
الجمركية
على المنتجات الصينية.
وقالت
وزارة الثقافة
والسياحة الصينية، في إشعار تحذيري صدر ليل أمس، إن "في ضوء تدهور العلاقات التجارية بين
الصين
والولايات المتحدة، وتزايد المخاوف الأمنية في أميركا، تنصح الوزارة المواطنين الصينيين بأن يقيموا بعناية مخاطر السفر إلى
الولايات المتحدة
وتوخي الحذر خلال تنقلاتهم".
ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه
بكين
عن فرض ضريبة بنسبة 84% على جميع الواردات الأميركية، ردًا على الإجراءات
الجمركية
الأخيرة من
إدارة
ترامب
، في ما وصفته وكالة بلومبرغ بـ"خطوة تصعيدية تعمّق من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم".
هذه الإجراءات أحدثت اضطرابًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، في ظل مخاوف من تداعيات طويلة الأمد على سلاسل الإمداد العالمية، والتبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز حجمه السنوي 700 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
إلى جانب التحذير السياحي، أصدرت
وزارة التعليم
الصينية توصية موجهة إلى الطلاب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة، مشيرة إلى ضرورة "تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالدراسة في بعض الولايات الأميركية"، في ضوء ما وصفته بـ"التطورات القانونية الأخيرة"، وعلى رأسها
مشروع قانون
جديد تم إقراره في ولاية أوهايو، من دون الإشارة إلى تفاصيله.
وتأتي هذه المخاوف وسط تزايد الحديث عن تصاعد المشاعر المناهضة للصين في بعض الدوائر السياسية الأميركية، وفرض قيود على الفيز الطلابية الصينية خلال السنوات الماضية، لا سيما في الاختصاصات الحساسة المرتبطة بالتكنولوجيا أو الصناعات الدفاعية.
ويعيد التحذير الحالي إلى الأذهان الخطوة التي اتخذتها
بكين
خلال أزمة كوفيد-19، حين طلبت
وزارة الثقافة
والسياحة الصينية في نيسان 2020 من المواطنين "عدم التوجه إلى
الولايات المتحدة
بسبب الإجراءات المفرطة للوقاية من كوفيد-19 والوضع الأمني الداخلي"، وهو ما عكس حينها ذروة التوتر في العلاقات الثنائية، التي شهدت آنذاك أيضًا حربًا إعلامية بين البلدين بشأن منشأ الفيروس ومسؤوليات انتشاره.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ستُستهدف السفارات بعيد الفطر.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لسوريا
17:29 | 2025-03-28
المرصد السوري: نحذر من استمرار تصاعد العنف والتحريض ضد العلويين
07:55 | 2025-03-14
لماذا استثنى ترامب العراق من قرار حظر السفر الجديد؟
04:58 | 2025-03-17
تصاعد الحرب التجارية.. الصين وكندا تردان على رسوم ترامب بالمثل
05:20 | 2025-03-04
الصين
ترامب
الرسوم
توترات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال
رياضة
37.54%
02:44 | 2025-04-09
منتخب العراق يتلقى ضربة "موجعة" في تصفيات المونديال
02:44 | 2025-04-09
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
محليات
35.66%
09:39 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
09:39 | 2025-04-08
تفاصيل ما سيحدث ليلة اليوم في العراق
محليات
13.8%
11:12 | 2025-04-09
تفاصيل ما سيحدث ليلة اليوم في العراق
11:12 | 2025-04-09
موجة غبار تغطي نصف العراق وامطار في 7 محافظات وانهيار الحرارة.. تقلبات متطرفة نهاية الاسبوع
أخبار الطقس
13%
02:31 | 2025-04-09
موجة غبار تغطي نصف العراق وامطار في 7 محافظات وانهيار الحرارة.. تقلبات متطرفة نهاية الاسبوع
02:31 | 2025-04-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
ناس وناس
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
مايك السومرية
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
مايك السومرية
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
استديو Noon
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
استديو Noon
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
صباحكم أحلى مع سلمى
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
صباحكم أحلى مع سلمى
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
طل الصباح
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
طل الصباح
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
ناس وناس
الديوانية عفك - الحلقة ٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-10
مايك السومرية
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
مايك السومرية
د. سنان العزاوي - الحلقة ١ | season 1
14:30 | 2025-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
Live Talk
الأبرياء والابتزاز الإلكتروني - الحلقة ٤ | 2025
12:30 | 2025-04-09
استديو Noon
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
استديو Noon
اقترح على نون 9-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-09
صباحكم أحلى مع سلمى
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
صباحكم أحلى مع سلمى
أرض الواقع لقاء مع المحامي عادل الجاف 9-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-09
طل الصباح
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
طل الصباح
الأبراج - بقولك ايه 9-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-09
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
جات بالليل
أرقام وتكسير الأغاني 8-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 7-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-07
اخترنا لك
تحت غطاء "جريمة الشرف".. إعدام فتاتين في ريف حلب
08:13 | 2025-04-10
كازاخستان "تعثر على المستقبل".. 17 معدن "نادر" قد تتصارع عليه روسيا والصين وامريكا
06:26 | 2025-04-10
تقرير أمريكي يحذر من تنامي قوة تنظيم "داعش" في سوريا
05:31 | 2025-04-10
إيران تهدد باتخاذ تدابير رادعة مع استمرار التهديد العسكري
05:14 | 2025-04-10
الاعلام العبري "حائر ويحلل".. فصائل العراق مستعدة لنزع سلاحها ام استلمت صواريخ من إيران؟
04:04 | 2025-04-10
تحذيرات مشددة من السعودية للحجاج الراغبين في أداء المناسك هذا العام
04:00 | 2025-04-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.