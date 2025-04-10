إيران تهدد باتخاذ تدابير رادعة مع استمرار التهديد العسكري

وقال المستشار السياسي للمرشد الاعلى: " قد نتخذ قرارا بنقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة كإجراء ردعي محتمل".وبين أن "التهديدات المستمرة ضد قد تدفعنا لطرد المفتشين الدوليين".وتابع، ان " إجراءاتنا الردعية قد تشمل وقف التعاون مع ".