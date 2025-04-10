تقرير أمريكي يحذر من تنامي قوة تنظيم "داعش" في سوريا

وتركّزت هجمات "داعش" في شرق خلال الأسابيع الماضية على استهداف أرتال تتبع لقوات الديمقراطية "قسد".وبحسب لحقوق الإنسان، فإن التنظيم نفذ 53 هجوما مسلحا في مناطق سيطرة "قسد" خلال العام 2025، في هجمات أسفرت عن سقوط 18 قتيلا على الأقل.صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت تقريرا حول محاولات التنظيم استعادة قوته في سوريا، بعد سقوط نظام بشارر الأسد.وقالت إن التنظيم أظهر نشاطا متجددا، واجتذب مقاتلين، وزاد من هجماته، وهو ما دفع مسؤولين في والولايات المتحدة للنظر إلى هذه التطورات بحذر.ورغم ذلك، قالت الصحيفة إن التنظيم لا يزال بعيداً كل البعد عن القوة التي كان عليها قبل عقد من الزمان، عندما كان يسيطر على شرق سوريا وجزء كبير من شمال ، ولكن هناك خطر، كما يقول الخبراء، من أن يتمكن "داعش" من إيجاد طريقة لتحرير الآلاف من مقاتليه المحتجزين في سجون تحرسها "قسد".وحذّر التقرير من أن تنامي قوة تنظيم "داعش" يهدد الدولة السورية الجديدة التي تعمل بشكل مكثف لإعادة الحياة إلى البلد الذي مزقته الحرب منذ 14 عاما، ويعاني من أزمات اقتصادية هائلة.وتشير تقديرات إلى أن سجون "قسد" تضم نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم "داعش"، وهو ما يطمح التنظيم إلى الاستفادة منهم في حال نجح في تحريرهم أو جزء منهم.قال كولن كلارك، رئيس الأبحاث في مجموعة صوفان، وهي للاستخبارات والأمن، إن "الكنز الثمين بالنسبة لتنظيم الدولة لا يزال يتمثل في السجون والمعسكرات".وأضاف لـ"نيويورك تايمز": "هنا يتواجد المقاتلون ذوو الخبرة والتجربة القتالية الطويلة". وأضاف: "بالإضافة إلى ما يضيفونه من قوة للتنظيم، فإن فتح هذه السجون سيُسهم في تعزيز جهود التجنيد التي يبذلها التنظيم لأشهر".في الشهر الماضي، قدم كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى تقييمهم السنوي للتهديدات العالمية، وخلصوا إلى أن "داعش" سوف يحاول استغلال نهاية نظام الأسد لتحرير السجناء وإحياء قدرته على التخطيط وتنفيذ الهجمات.وأعلنت في أواخر العام الماضي أن جيشها ضاعف تقريبا عدد قواته على الأرض في سوريا إلى 2000 جندي، ويبدو أن الضربات العديدة التي شنتها على معاقل تنظيم الدولة في السورية في الأشهر القليلة الماضية قد خففت من التهديد المباشر، وفقا للصحيفة.واللافت أن تنظيم "داعش" الإرهابي بدأت باستعادة نشاطه في سوريا حتى قبل سقوط الأسد، حيث ارتفع عدد هجماته من 121 في 2023 إلى 294 في العام الماضي 2024، والذي لم يسقط الأسد إلا قبل 23 يوما من نهايته.