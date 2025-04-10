كازاخستان "تعثر على المستقبل".. 17 معدن "نادر" قد تتصارع عليه روسيا والصين وامريكا

وتشتمل المعادن النادرة على 17 مادة خام ضرورية للتحول إلى الطاقة ، وهي مطلوبة بشدة من قبل دول مثل وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا.وقال المتحدث باسم في كازاخستان "حتى اليوم، يعد هذا أكبر مخزون للمعادن النادرة في البلاد، وتحتوي هذه الرواسب على السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم والإتريوم".وتتوقع الكازاخستانية أن ترتفع كمية الموارد المحتملة في الموقع الجديد، الملقب بـ"كازاخستان الجديدة"، إلى أكثر من 20 مليون طن، وذلك بعد التحقق وإجراء أبحاث إضافية.