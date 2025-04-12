انطلاق المحادثات "غير المباشرة" بين طهران وواشنطن في مسقط

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "محادثات عراقجي وويتكوف تجري بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية عمان".وافادت وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء، بان وزير الخارجية ، يقود الوفد الايراني المفاوض الى ، بينما يرأس ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده للمشاركة في هذه المفاوضات غير المباشرة.ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم الايراني بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية ، والشؤون القانونية والدولية .والتقى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم، نظيره بدر الدين البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الامريكية.