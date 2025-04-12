الخارجية الإيرانية عن مفاوضاتها مع واشنطن: اثبتنا التزامنا بالدبلوماسية وهذا ما نريده

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، "لا هدف لدينا في محادثات مسقط غير تأمين مصالحنا الوطنية"، مضيفة: "نعطي فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات عن بلدنا".واعتبرت ان "اليوم مهم وأثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية"، لافتة إلى أن "مفاوضات اليوم هي البداية وفيها يعلن الطرفان المواقف المبدئية ونتوقع ألا تكون طويلة".علن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في مسقط.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "محادثات عراقجي وويتكوف تجري بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية ".وافادت وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء، بان وزير الخارجية ، يقود الوفد الايراني المفاوض الى ، بينما يرأس ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده للمشاركة في هذه المفاوضات غير المباشرة.ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية ، والشؤون القانونية والدولية .والتقى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم، نظيره بدر الدين البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الامريكية.