إيران: سنناقش مع أمريكا إطارا لاتفاق نووي السبت المقبل

وقال ، إن "الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين وواشنطن استمرت ساعتين ونصف، وشهدت تبادل الرسائل بين الطرفين أربع مرات، بوساطة التي قامت بنقل المواقف بين الوفدين الإيراني والأميركي".

وأوضح عراقجي أن "الجولة المقبلة من المحادثات بين والولايات المتحدة ستُخصص لمناقشة الإطار العام للاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، مرجّحًا أن تُعقد الجولة الثانية يوم السبت المقبل".

يشار إلى أن عراقجي، أعلن اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وبحسب وسائل إعلام، فان "رؤساء وفدي إيران وأمريكا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية قبل مغادرة مقر المحادثات، وتبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية".