افتتحت مع غزو العراق.. ايلون ماسك يغلق قناة "الحرة" بشكل نهائي بإيقاف التمويل

وأكدت تقارير صحفية اغلاق مكاتب القناة بشكل نهائي في كل من ودبي، وانهاء خدمات جميع الموظفين العاملين فيها، في خطوة جاءت كنتيجة مباشرة لتوجهات التقشف في عهد الأمريكي ترمب، والتي شملت تقليص التمويل لمؤسسات إعلامية حكومية.وقال الرئيس والمدير التنفيذي غدمين للشبكة، في بيان رسمي نشره موقع "الحرة"، انه "لم يُترك لنا أي خيار... وافق على تمويلنا في 14 مارس، لكن في اليوم التالي، تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني من قبل ما يسمى بـ(وزارة الكفاءة الحكومية) وكاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا".وأكد غدمين أن " للإعلام الدولي (USAGM) هي المسؤولة المباشرة عن هذه الأزمة، ورغم أن التمويل تم تخصيصه رسميا من قبل الكونغرس، إلا أن الوكالة ترفض صرفه، دون تفسير أو تواصل مباشر، فكاري ليك ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا، وتُركنا لنستنتج أنها تنوي خنقنا ماليا".يُذكر أن قناة "الحرة"، الممولة من الحكومة الأمريكية، انطلقت في 14 شباط/ فبراير 2004، لتخاطب جمهور الشرق الأوسط وتصل إلى 22 بلداً، وقد أسس القناة باتيز، عضو مجلس البث الحكومي الأمريكي "بي بي جي"، على إذاعات مثل "صوت " و"راديو أوروبا الحرة".وفي بداية تأسيسها، حظيت القناة بميزانية ضخمة بلغت 62 مليون دولار للسنة الأولى، إضافة إلى أكثر من 40 مليون دولار خُصصت لإطلاق قناة "الحرة عراق" في عام 2006، والتي ركزت على الشأن العراقي، قبل ان يتم اغلاق الحرة عراق أيضا في سبتمبر 2024.