في أول زيارة رسمية لدمشق.. سلام يلتقي الشرع

وذكرت وسائل اعلام، أن "رئيس الحكومة ، ، وصل إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري يضمّ وزراء الخارجية رجي، والدفاع منسى، والداخلية .وعقد الوفد اللبناني الذي يترأسه سلام لقاءً مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، تم خلاله بحث القضايا الثنائية بين البلدين.ومن المتوقع أن يتطرق الوفد اللبناني إلى العديد من الملفات بما في ذلك المختفون اللبنانيون في السجون السورية خلال عهد النظام السابق، بالإضافة إلى تأمين الحدود بين الجانبين، والتي شهدت سلسلة من التوترات الأمنية والاشتباكات في أعقاب سقوط الأسد.وأشارت مصادر، الى إنّ "هدف سلام من الزيارة هو أنّ تُشكل محطة تأسيسية جديدة لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، وإعادة دراسة الاتفاقيات القديمة والبحث في إمكانية وضع اتفاقيات جديدة في مختلف المجالات".وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع المستوى في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى دمشق، وتأتي بعد خمسة أشهر على إطاحة نظام الرئيس السابق في 8 كانون الأول 2024.