حماس: ندرس مقترح الوسطاء وأي اتفاق يجب أن يضمن وقف النار

وجاء في بيان الحركة أن قيادتها "تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".وجددت الحركة تأكيدها على "موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم: وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع ، والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا في قطاع غزة".وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للحكومة المصرية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها اليوم الاثنين، أن تسلمت "مقترحا إسرائيليا" بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن تقترب من إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة وأنها تتواصل مع " " وحماس.