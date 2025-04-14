الصحة العالمية بشأن غزة: قلقون من الجوع

اعربت العالمية، عن قلقها من الجوع في قطاع ، مشيرة الى أن السكان لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة.

وقالت المتحدثة باسم العالمية ، "هناك نقص حاد بالإمدادات الطبية والأدوية في قطاع ، ونعمل على إدخال مساعدات طبية لعلاج جرحى القصف المستمر على غزة".

وأضافت "لا نحصل غالبا على إذن لإدخال مساعدات طبية إلى قطاع غزة".

ولفتت "قلقون من الجوع الذي يعاني منه المدنيون في قطاع غزة خاصة الأطفال"، مضيفة "السكان في قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة".