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توتر جديد.. ترامب يهدد بعواقب شديدة على ايران
دوليات
2025-04-15 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,135 شوهد
السومرية نيوز
ـ دوليات
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن على
إيران
التخلي عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، محذرا من أن استمرارها في هذا المسار قد يعرضها لرد عسكري قاس.
ووصف
ترامب
القيادة الإيرانية بأنها "راديكالية"، مشيرا إلى أن السماح لها بامتلاك سلاح نووي يشكل خطرا كبيرا.
وأوضح ترامب أن
إيران
تتقدم بسرعة في برنامجها النووي، مما يستدعي تحركا فوريا. وأضاف أن أي إجراء تتخذه
الولايات المتحدة
لن يكون لمصلحتها فقط، بل لمصلحة العالم أجمع.
وخلال حديثه مع الصحفيين في
البيت الأبيض
، قال ترامب: "أعتقد أن بإمكان إيران أن تصبح دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة السلاح النووي، لكنها لن تحقق ذلك أبدا إذا سعت إلى امتلاكه".
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كل من إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي، عن إجراء محادثات "إيجابية" و"بناءة" في عُمان.
ومن المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات السبت المقبل، بينما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع قد يُعقد في العاصمة الإيطالية
روما
.
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