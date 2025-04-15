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خبير نووي مصري: طهران لم تتبجح كصدام حسين
دوليات
2025-04-15 | 07:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,515 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد كبير مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يسري أبو شادي أن
إيران
لا تعتمد على فكر شخص واحد أو شخصين، وأن برنامجها النووي لن يعود إلى عام 2015، فيما بين لدى إيران "نظام كبير في مجال الطاقة النووية يضم العديد من العلماء والفنيين والمصانع".
وقال العالم المصري خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على
قناة rt
عربية إنه "لأكثر من خمسة عشر عاماً، وإسرائيل تحاول اغتيال العلماء الإيرانيين، ووقعت خسائر بالطبع، لكن
طهران
لا تعتمد على عقل واحد".
وحول التهديدات الترامبية لإيران علق أبو شادي "لدى الرئيس الأميركي مواقف إعلامية قوية، ولكنه يعود عن تصريحاته، حيث يتحدث عن
الضرائب
ثم يعود عنها مرة أخرى، واليوم، تتكرر نفس الأمور، حيث يطالب
إيران
بضرورة تفكيك جميع منشآتها النووية، ويؤكد على ضرورة إنهاء برنامجها النووي، لكن كل ذلك لا يعدو كونه مجرد أقوال لا تُعتمد، وإيران منذ أن علمت بأن
ترامب
هو الرئيس، تسارع في معدلات إنتاج مخزون اليورانيوم المعالج بشكل غير مسبوق، وفي المجال النووي، تمتلك إيران أوراقا قوية جدا للمفاوضات".
وتابع "لاحظوا كيف انتقل الإيرانيون من نوع IR-1، الذي يُعتبر بسيطاً، إلى الأنواع IR-6 وIR-8 وIR-9. هذه الوحدات تنتج ما يقرب من عشر مرات كمية الإنتاج مقارنة بالوحدة الأولى. وكل ما أنجزه الفنيون والعلماء الإيرانيون كان مُعتمدًا على جهودهم وتطويراتهم، ولم يلجئوا إلى علماء من دول أخرى".
وعن التجربة العراقية في البرنامج النووي، قال، "استفادت إيران من تجربة
العراق
طبعاً على الصعيدين الفني والسياسي أيضاً، لأن العراق عندما أطلق برنامجه النووي، كان واسع النطاق جداً، وعندما بدأ، دخل في مجالات وطرق فنية عديدة، حيث كان لديه ست طرق لتخصيب اليورانيوم، والأمر الثاني هو أن العراق كان قد وقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، أما إيران اليوم، فقد امتلكت أعداداً كبيرة من
وحدات
التخصيب، ويمكن أنها استعانت ببعض الشبكات غير القانونية في العالم، وأيضا، لم يتبجح أحد من الإيرانيين بأنه يمتلك سلاحا يستطيع تدمير نصف
إسرائيل
كما فعل الرئيس العراقي
صدام حسين
".
وخلص العالم المصري إلى أن "ترامب في النهاية قد يوافق على رفض الطلبات المتعلقة بتخفيض البرنامج النووي، مثل التخلص من اليورانيوم وكل هذه الأمور أثناء التفاوض. والعودة إلى اتفاق 2015 في عام 2025 أشك فيها تمامًا، فإيران في عام 2015 تختلف عما هي عليه في عام 2025".
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