وزير العدل الفرنسي: هجمات مسلحة تستهدف سجوننا

وذكر في تدوينة على منصة "إكس"، أن "محاولات جرت لترهيب الموظفين في عدة سجون، تراوحت بين حرق مركبات وإطلاق النار من أسلحة آلية".وأضاف: "أنا ذاهب إلى تولون لدعم الضباط المعنيين. الجمهورية الفرنسية تواجه مشكلة الاتجار بالمخدرات وتتخذ إجراءات من شأنها أن تفكك الشبكات الإجرامية على نطاق واسع".وأشارت تقارير إعلامية إلى قيام مجهولين بإطلاق النار من أسلحة آلية على سجن في مدينة تولون جنوب ، فيما أحرقت مركبات خارج سجون أخرى في أنحاء البلاد، وتعرض الموظفون للتهديد.ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الهجمات منسقة أو من نفذها.وقالت الوطنية لمكافحة الإرهاب إنها تولت التحقيق في الهجمات، التي استهدفت أيضاً لإدارة السجون. وقالت للتحقيقات إن ضباطاً من وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI) سيساعدون في التحقيق.وقال ريتيلو إنه أصدر تعليماته لرؤساء البلديات المحليين، إلى جانب الشرطة والدرك، بتعزيز حماية الموظفين والسجون على الفور.وقالت مسؤولي السجون إن سيارات الموظفين أضرمت فيها النيران خارج السجون في فيلبينت ونانتير وأيكس لوين وفالانس.وفي ، تعرض أحد ضباط السجن للتهديد في منزله.وقد أدت سنوات من واردات الكوكايين القياسية من أميركا الجنوبية إلى أوروبا إلى تعزيز أسواق المحلية، مما أثار موجة من العنف المرتبط بالمخدرات في جميع أنحاء القارة.