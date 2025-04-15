وألقت ، وفق بيان تابعته ، "القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وشملت المخططات، بحسب البيان، "قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".وأعلنت دائرة المخابرات العامة، أنها "أحالت القضايا جميعها إلى لإجراء المقتضى القانوني".