"كيلومترات قاتلة".. كندا تحذّر من بقعة بين العراق ودولة مجاورة

وذكرت وسائل إعلام أوروبية تابعتها أن " أصدرت تحذيرًا جديدًا بشأن السفر يحثّ المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر عند زيارة ، مسلطًا الضوء على المخاطر التي تتجاوز المخاوف السياحية التقليدية".وتابعت أن "من أهم التحذيرات المتعلقة بحدود الكويت مع ، حيث يُنصح بشدة بعدم السفر لمسافة خمسة كيلومترات نظرًا لوجود ذخائر غير منفجرة من حرب عام 1991"، داعية "السياح الذين يغامرون بالسفر إلى أو المناطق النائية إلى البقاء على الطرق المعبدة وتجنب المعابر غير الرسمية".وأضافت أنه "رغم دور الكويت المحوري في الاقتصاد الإقليمي الخليجي، إلا أنها لا تخلو من تحديات فريدة تواجه المسافرين العالميين، بدءًا من التهديدات الإرهابية والتوترات الحدودية وصولًا إلى الجرائم الإلكترونية والحساسيات الثقافية".