غارات أمريكية تستهدف الحديدة وصعدة في اليمن

استهدفت غارات جوية أمريكية، مساء الثلاثاء، وصعدة في .

​

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة (أنصار الله)، "15 غارة للعدوان الأمريكي على جزيرة كمران بمحافظة غربي ". وأضافت "13 غارة شنها العدوان الأمريكي على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي مدينة صعدة". وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.