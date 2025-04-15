هيئة بريطانية تكشف عن حادث قرب عدن اليمنية

كشفت ، عن حادث شرقي مدينة عدن في .



وقالت الهيئة، "تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 100 ميل بحري شرقي مدينة عدن اليمنية".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى "، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.